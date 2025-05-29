29 мая 2025 г., 12:16
Journalist ID: 5621
??????? ID: 85847129
T T
0 Persons

????

Глава МВД Саудовской Аравии: позитивные связи Ирана и СА – на пользу исламскому миру

29 мая 2025 г., 12:16
??????? ID: 85847129
Глава МВД Саудовской Аравии: позитивные связи Ирана и СА – на пользу исламскому миру

Тегеран, 29 мая, ИРНА – Иран и Саудовская Аравия поддерживают превосходные отношения, и эти позитивные связи приносят пользу всему региону и исламскому миру в целом. С таким заявлением выступил министр внутренних дел Саудовской Аравии Абдулазиз бин Сауд бин Наиф бин Абдулазиз на встрече с главой иранской Организации по делам хаджа Алиреза Баятом.

Глава иранской Организации по делам хаджа сегодня провёл встречу в Джидде с министром внутренних дел Саудовской Аравии.

Глава МВД Саудовской Аравии заявил о готовности к всемерному сотрудничеству для удовлетворения запросов Ирана относительно священных мест и решения вопросов иранских паломников.

«Мы будем максимально сотрудничать для урегулирования поставленных запросов. Все мы удовлетворены хорошими отношениями между Ираном и Саудовской Аравией, и это свидетельствует о стремлении и воле лидеров обеих стран», - сказал саудовский дипломат.

0 Persons

????

??? ???????????

You are replying to: .