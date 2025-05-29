Глава МВД Саудовской Аравии: позитивные связи Ирана и СА – на пользу исламскому миру

Глава иранской Организации по делам хаджа сегодня провёл встречу в Джидде с министром внутренних дел Саудовской Аравии.

Глава МВД Саудовской Аравии заявил о готовности к всемерному сотрудничеству для удовлетворения запросов Ирана относительно священных мест и решения вопросов иранских паломников.

«Мы будем максимально сотрудничать для урегулирования поставленных запросов. Все мы удовлетворены хорошими отношениями между Ираном и Саудовской Аравией, и это свидетельствует о стремлении и воле лидеров обеих стран», - сказал саудовский дипломат.