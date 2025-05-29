Арагчи: Саудовская Аравия занимает ключевое место в политике добрососедства Ирана

Министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи, комментируя события, последовавшие за задержанием иранского гражданина в Медине, заявил, что отношения с Саудовской Аравией находятся сейчас под особым вниманием в связи с возникшей ситуацией.

Арагчи подчеркнул, что Иран крайне серьезно относится к отношениям с Саудовской Аравией и не допустит никаких нарушений в этих отношениях.

«Наша политика добрососедства, начатая ранее, имеет исключительно важное значение, и Саудовская Аравия занимает особое место в этой политике. Мы будем продолжать наши братские отношения и не допустим их нарушения», - сказал министр.