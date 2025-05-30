Аракчи: Соглашение достигается путем переговоров, а не через СМИ

Аракчи написал в своем сообщении: «СМИ продолжают спекулировать о скором соглашении между Ираном и США. Я не уверен, что мы действительно находимся в такой точке».

Он добавил: «Исламская Республика Иран искренне ищет дипломатическое решение, которое обеспечит интересы всех сторон. Но это требует соглашения, которое отменит все санкции и обеспечит ядерные права Ирана, включая обогащение».

Заместитель министра иностранных дел Ирана также, ссылаясь на «последние фейковые новости против иранско-американской дипломатии», заявил: «Инструментальное использование имени Ирана для нападок на внутренних критиков в США является бесполезным шагом даже для Израиля».

Эти заявления Аракчи прозвучали на фоне того, что в последние дни усилились спекуляции о прогрессе в непрямых переговорах между Ираном и США и возможности достижения временного соглашения. Однако иранские официальные лица всегда подчеркивали необходимость отмены всех санкций и гарантии ядерных прав Ирана в любом соглашении.