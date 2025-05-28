28 мая 2025 г., 17:17
Новости ID: 85846605
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journalistShahram Moumeni Noukandeh

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Аракчи: Мы не шутим ни с кем в вопросе обогащения урана

28 мая 2025 г., 17:17
Новости ID: 85846605
Аракчи: Мы не шутим ни с кем в вопросе обогащения урана

Тегеран, 28 мая, ИРНА - В кулуарах визита президента в Оман, министр иностранных дел Аббас Аракчи заявил, что все идет очень хорошо. Он отметил, что отношения между Ираном и Оманом находятся на очень хорошем пути, основанные на взаимном уважении и общих интересах.

Министр иностранных дел также упомянул, что в ходе визита были проведены консультации с его оманским коллегой относительно проведения следующего раунда переговоров между Ираном и США. Он добавил, что дата нового раунда переговоров может быть объявлена в ближайшие несколько дней.

Аракчи также прокомментировал свое недавнее сообщение в социальной сети X, которое было ответом на заявление британского чиновника о "нулевом обогащении урана". Аракчи подчеркнул, что Иран не намерен обсуждать ядерную программу с европейскими странами, если их позиция заключается в "нулевом обогащении". "Я думаю, им следует определиться. В вопросе обогащения урана мы ни с кем не шутим", - заявил он.

0 Persons
journalistShahram Moumeni Noukandeh

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