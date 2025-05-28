Аракчи: Мы не шутим ни с кем в вопросе обогащения урана

Министр иностранных дел также упомянул, что в ходе визита были проведены консультации с его оманским коллегой относительно проведения следующего раунда переговоров между Ираном и США. Он добавил, что дата нового раунда переговоров может быть объявлена в ближайшие несколько дней.

Аракчи также прокомментировал свое недавнее сообщение в социальной сети X, которое было ответом на заявление британского чиновника о "нулевом обогащении урана". Аракчи подчеркнул, что Иран не намерен обсуждать ядерную программу с европейскими странами, если их позиция заключается в "нулевом обогащении". "Я думаю, им следует определиться. В вопросе обогащения урана мы ни с кем не шутим", - заявил он.