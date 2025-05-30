Ареф принял участие в Международной конференции по сохранению ледников в Таджикистане

На второй день своего визита в Таджикистан, первый вице-президент Мохаммад Реза Ареф принял участие в Международной конференции «Сохранение ледников», которая состоялась в пятницу, 29 мая 2025 года в Душанбе, столице Таджикистана.

journalistشهرام مومنی نوکنده
30 мая 2025 г., 14:51

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