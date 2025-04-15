Встреча министра обороны Таджикистана с секретарем Высшего совета национальной безопасности

Министр обороны Таджикистана Имамали Собрзода во вторник днем встретился с секретарем Высшего совета национальной безопасности Али Акбаром Ахмадияном и провел переговоры.

journalistشهرام مومنی نوکنده
15 апр. 2025 г., 20:29

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