Встреча министра обороны Таджикистана с секретарем Высшего совета национальной безопасности

Министр обороны Таджикистана Имамали Собрзода во вторник днем встретился с секретарем Высшего совета национальной безопасности Али Акбаром Ахмадияном и провел переговоры.
15 апр. 2025 г., 20:29
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