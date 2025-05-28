Гросси: продолжение переговоров между Ираном и США – хороший знак, но судить рано

Выступая перед журналистами в Вене в среду на специализированном семинаре МАГАТЭ, Рафаэль Гросси сказал относительно хода переговоров в Омане: «Сейчас рано судить. Но продолжение встреч является признаком желания сторон достичь соглашения».

Генеральный директор МАГАТЭ также подтвердил, что один из его заместителей отправился в Тегеран. Ранее официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи сообщал, что заместитель Гросси посетит Тегеран для продолжения обсуждений обычного сотрудничества между Ираном и Агентством.