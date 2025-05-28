28 мая 2025 г., 16:53
Новости ID: 85846586
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journalistShahram Moumeni Noukandeh

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Гросси: продолжение переговоров между Ираном и США – хороший знак, но судить рано

28 мая 2025 г., 16:53
Новости ID: 85846586
Гросси: продолжение переговоров между Ираном и США – хороший знак, но судить рано

Тегеран, 28 мая, ИРНА – Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси оценил продолжение непрямых переговоров Тегерана и Вашингтона по иранской ядерной проблеме как хороший знак. В то же время он отметил, что пока рано судить об окончательном результате этих переговоров.

Выступая перед журналистами в Вене в среду на специализированном семинаре МАГАТЭ, Рафаэль Гросси сказал относительно хода переговоров в Омане: «Сейчас рано судить. Но продолжение встреч является признаком желания сторон достичь соглашения».

Генеральный директор МАГАТЭ также подтвердил, что один из его заместителей отправился в Тегеран. Ранее официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи сообщал, что заместитель Гросси посетит Тегеран для продолжения обсуждений обычного сотрудничества между Ираном и Агентством.

0 Persons
journalistShahram Moumeni Noukandeh

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