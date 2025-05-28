28 мая 2025 г., 14:32
??????? ID: 85846437
T T
0 Persons
journalistShahram Moumeni Noukandeh

????

Ахмадиян: Иран настаивает на сохранении ядерного топливного цикла и обогащения

28 мая 2025 г., 14:32
??????? ID: 85846437
Ахмадиян: Иран настаивает на сохранении ядерного топливного цикла и обогащения

Тегеран, 28 мая, ИРНА – Секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана, Али Акбар Ахмадиян, заявил, что Тегеран, приветствуя диалог, настаивает на своей ядерной независимости, сохранении топливного цикла и обогащении. Это заявление было сделано в среду в Москве на 13-й Международной встрече высоких представителей по вопросам безопасности, где обсуждалось формирование архитектуры равной и устойчивой безопасности.

В своем выступлении Ахмадиян подчеркнул, что односторонний подход в международной политике и навязывание воли высокомерных держав народам привели к многочисленным трагедиям в мире, и регион Западной Азии является свидетельством этих преступлений.

"Политика односторонности Запада основана на угнетении и эксплуатации народов," - отметил Ахмадиян. "Весь мир сейчас наблюдает беспрецедентные преступления в Газе, где помимо бесчеловечных убийств, женщины и дети сталкиваются с голодом и медленной смертью."

Он также заявил, что международные политические и безопасностные структуры сейчас захвачены Западом и его доминирующими силами. С точки зрения Исламской Республики Иран, безопасность должна служить народу и обеспечивать независимость и свободу наций.

0 Persons
journalistShahram Moumeni Noukandeh

????

Похожие новости

??? ???????????

You are replying to: .