Ахмадиян: Иран настаивает на сохранении ядерного топливного цикла и обогащения

В своем выступлении Ахмадиян подчеркнул, что односторонний подход в международной политике и навязывание воли высокомерных держав народам привели к многочисленным трагедиям в мире, и регион Западной Азии является свидетельством этих преступлений.

"Политика односторонности Запада основана на угнетении и эксплуатации народов," - отметил Ахмадиян. "Весь мир сейчас наблюдает беспрецедентные преступления в Газе, где помимо бесчеловечных убийств, женщины и дети сталкиваются с голодом и медленной смертью."

Он также заявил, что международные политические и безопасностные структуры сейчас захвачены Западом и его доминирующими силами. С точки зрения Исламской Республики Иран, безопасность должна служить народу и обеспечивать независимость и свободу наций.