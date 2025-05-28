Сбор женской национальной сборной по баскетболу на колясках в преддверии азиатских игр

В Мешхеде стартовал второй тренировочный сбор женской национальной сборной Ирана по баскетболу на колясках (3x3), который продлится с 24 мая по 31 мая 2025 года. Сбор проводится в рамках подготовки к предстоящим Азиатско-Тихоокеанским играм.