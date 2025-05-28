28 мая 2025 г., 10:51
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journalistShahram Moumeni Noukandeh

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Тегеран сосредоточится на защите каспийских тюленей на предстоящем саммите COP 7

28 мая 2025 г., 10:51
??????? ID: 85846063
Тегеран сосредоточится на защите каспийских тюленей на предстоящем саммите COP 7

Тегеран, 28 мая, ИРНА – Вице-президент и глава Департамента охраны окружающей среды Ирана, Шина Ансари, объявила, что защита каспийских тюленей станет приоритетной темой на предстоящей седьмой конференции сторон (COP 7), также известной как Тегеранский экологический саммит. Саммит пройдет в Тегеране в этом году.

Выступая на координационном совещании по национальному плану действий по защите каспийского тюленя, Ансари подчеркнула острую необходимость уделять особое внимание сохранению этого вида, особенно в свете недавней гибели особей. "В связи с недавними потерями, вопросы охраны должны быть рассмотрены с особой тщательностью", - заявила она.

Ансари также упомянула, что недавняя совместная встреча с пятью прикаспийскими государствами, состоявшаяся на конференции в Носовском, Россия, была посвящена проблемам Каспийского моря. Среди обсуждавшихся вопросов были снижение уровня воды в море, загрязнение, разрушение среды обитания и сокращение численности водных организмов.

Подчеркивая необходимость регионального сотрудничества для защиты биоразнообразия каспийской экосистемы, Ансари заявила: "В рамках региональной дипломатии необходимо уделять особое внимание окружающей среде Каспийского моря и предпринимать совместные действия для защиты исчезающих видов в этом водном бассейне, особенно для сохранения каспийских тюленей".

Ансари вновь подтвердила, что защита каспийских тюленей будет в повестке дня COP 7, поскольку Тегеран примет эту конференцию в этом году. Она добавила, что план действий, разработанный в сотрудничестве с научными кругами и экспертами в этой области, послужит основой для дальнейших действий.

0 Persons
journalistShahram Moumeni Noukandeh

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