Тегеран сосредоточится на защите каспийских тюленей на предстоящем саммите COP 7

Выступая на координационном совещании по национальному плану действий по защите каспийского тюленя, Ансари подчеркнула острую необходимость уделять особое внимание сохранению этого вида, особенно в свете недавней гибели особей. "В связи с недавними потерями, вопросы охраны должны быть рассмотрены с особой тщательностью", - заявила она.

Ансари также упомянула, что недавняя совместная встреча с пятью прикаспийскими государствами, состоявшаяся на конференции в Носовском, Россия, была посвящена проблемам Каспийского моря. Среди обсуждавшихся вопросов были снижение уровня воды в море, загрязнение, разрушение среды обитания и сокращение численности водных организмов.

Подчеркивая необходимость регионального сотрудничества для защиты биоразнообразия каспийской экосистемы, Ансари заявила: "В рамках региональной дипломатии необходимо уделять особое внимание окружающей среде Каспийского моря и предпринимать совместные действия для защиты исчезающих видов в этом водном бассейне, особенно для сохранения каспийских тюленей".

Ансари вновь подтвердила, что защита каспийских тюленей будет в повестке дня COP 7, поскольку Тегеран примет эту конференцию в этом году. Она добавила, что план действий, разработанный в сотрудничестве с научными кругами и экспертами в этой области, послужит основой для дальнейших действий.