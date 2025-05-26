Секретарь Высшего совета национальной безопасности завтра отправляется в Россию

Трехдневная конференция по безопасности пройдет в Москве с участием высокопоставленных представителей служб безопасности различных стран.

Помимо выступления на конференции, представитель Верховного лидера Ирана в Высшем совете национальной безопасности проведет двусторонние встречи и консультации на полях мероприятия. В ходе встреч с представителями принимающей страны будут рассмотрены последние достижения в развитии стратегических отношений с Россией.

Двенадцатая Международная встреча высоких представителей по вопросам безопасности в прошлом году прошла в Санкт-Петербурге, Россия, с участием представителей более 100 стран мира.