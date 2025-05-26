Пезешкиян: отношения Тегерана и Исламабада основаны на глубоких культурных и цивилизационных связях

На совместной пресс-конференции с премьер-министром Пакистана Шахбазом Шарифом Пезешкиян приветствовал его и его делегацию, отметив: "Вы наш брат, и мы любим вас от всего сердца".

Президент подчеркнул, что Пакистан является важным соседом Исламской Республики Иран, и исторические связи между двумя странами основаны на глубоких культурных и цивилизационных узах, которые сформировали нынешнюю близость между ними и восходят к столетиям и тысячелетиям.

Он отметил, что обе страны разделяют общие взгляды по многим региональным, исламским и международным вопросам. На совместной встрече с "нашими братьями" было подчеркнуто расширение политического, экономического, культурного и международного сотрудничества, включая усилия по реализации ранее подписанных документов и соглашений.

Пезешкиян подчеркнул, что общие границы двух стран должны быть свободны от нестабильности и присутствия террористических и преступных группировок. Он также отметил серьезную волю и общее мнение относительно повышения безопасности на границах и борьбы с факторами, нарушающими безопасность. Он добавил, что Исламская Республика Иран считает стабильность и спокойствие пакистанского народа своими высшими интересами.

Президент заявил, что поддержание стабильной безопасности и стремление к дружественным отношениям с соседями являются общими интересами. Исламская Республика Иран приветствует прекращение огня и установление мира между Пакистаном и Индией. Он подчеркнул, что разрешение споров путем диалога и мирными способами является необходимым условием для устойчивого развития и обеспечения безопасности в регионе и мире.

Он заключил, что регион Западной и Южной Азии больше, чем когда-либо, нуждается в безопасности и спокойствии, и для этого он считает необходимыми консультации и позитивное взаимодействие со странами-соседями и другими международными партнерами.