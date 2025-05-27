27 мая 2025 г., 10:54
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Шахбаз Шариф: Пакистан привержен укреплению стратегического сотрудничества с Ираном

27 мая 2025 г., 10:54
??????? ID: 85844978
Шахбаз Шариф: Пакистан привержен укреплению стратегического сотрудничества с Ираном

Исламабад, 27 мая, ИРНА – Мы придаём большое значение важному положению Ирана среди исламской уммы и подтверждаем нашу приверженность укреплению стратегического сотрудничества с Ираном в интересах регионального мира и безопасности. Об этом заявил премьер-министр Пакистана Мохаммад Шахбаз Шариф в сообщении, опубликованном в социальной сети X.

«Для меня большая честь встретиться с его светлостью аятоллой сейедом Али Хаменеи, верховным лидером Ирана», - написал Шахбаз Шариф в своём сообщении после встреч в понедельник в Тегеране с великим лидером Исламской революции аятоллой Хаменеи и президентом Ирана Масудом Пезешкианом.

Он добавил, что в ходе встречи запросил мнение лидера Ирана, в частности, по текущим вызовам, стоящим перед исламской уммой, а также провёл обмен мнениями по двусторонним и региональным вопросам, представляющим взаимный интерес.

«Я поблагодарил Его за посредническую роль Ирана и выраженную обеспокоенность в отношении Пакистана в ходе недавнего кризиса в Южной Азии», - отметил премьер-министр Пакистана.

В заключение он подчеркнул, что Пакистан высоко ценит роль Ирана в исламской умме и выражает готовность к совместному продвижению общих целей мира, развития и согласованных действий.

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