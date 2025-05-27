Султан Омана провёл официальную церемонию встречи президента Ирана Масуда Пезешкиана

Церемония прошла в королевском дворце Каср аль-Алам. После прибытия главы иранского государства стороны заняли свои места на официальной трибуне. Прозвучали государственные гимны Исламской Республики Иран и Султаната Оман, после чего президенты проследовали мимо почётного караула.

В рамках официальной церемонии стороны также представили друг другу членов высокопоставленных делегаций. В честь визита иранского президента был произведён артиллерийский салют из 21 орудийного залпа как символ мира и дружбы между двумя странами.