27 мая 2025 г., 17:12
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Новости ID: 85845476
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Султан Омана провёл официальную церемонию встречи президента Ирана Масуда Пезешкиана

27 мая 2025 г., 17:12
Новости ID: 85845476
Султан Омана провёл официальную церемонию встречи президента Ирана Масуда Пезешкиана

Маскат, ИРНА — Султан Хайтам бин Тарик Аль Саид во вторник, 27 мая, провёл торжественную церемонию официальной встречи президента Исламской Республики Иран Масуда Пезешкиана, прибывшего в Маскат во главе высокопоставленной делегации.

Церемония прошла в королевском дворце Каср аль-Алам. После прибытия главы иранского государства стороны заняли свои места на официальной трибуне. Прозвучали государственные гимны Исламской Республики Иран и Султаната Оман, после чего президенты проследовали мимо почётного караула.

В рамках официальной церемонии стороны также представили друг другу членов высокопоставленных делегаций. В честь визита иранского президента был произведён артиллерийский салют из 21 орудийного залпа как символ мира и дружбы между двумя странами.

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