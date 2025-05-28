28 мая 2025 г., 11:26
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journalistShahram Moumeni Noukandeh

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Восьмилетний мальчик из Мешхеда спас жизни пяти детей благодаря донорству органов

28 мая 2025 г., 11:26
??????? ID: 85846127
Восьмилетний мальчик из Мешхеда спас жизни пяти детей благодаря донорству органов

Тегеран, 28 мая, ИРНА – Восьмилетний мальчик из Мешхеда, у которого была констатирована смерть мозга, подарил новую жизнь пяти детям, нуждающимся в трансплантации органов. Об этом сообщил доктор Ибрагим Халеги, руководитель отдела по заготовке органов для трансплантации в Университете медицинских наук Мешхеда.

Доктор Халеги заявил в среду, что Камияр Гаруни, пациент, направленный из больницы Гаем в Мешхеде, стал 1655-м донором органов в этом университете. После подтверждения смерти мозга и получения согласия семьи, операция по изъятию органов была проведена в больнице Монтасарие.

Печень скончавшегося мальчика была успешно пересажена трехлетнему мальчику из Бахарза (провинция Хорасан-Резави), страдавшему от печеночной недостаточности.

Доктор Халеги также сообщил, что почки Камияра Гаруни были пересажены двум девочкам в возрасте 10 и 7 лет из Хавафа и Мешхеда соответственно, командой трансплантологов больницы Монтасарие.

Роговицы умершего ребенка были отправлены в Банк глаз Университета медицинских наук Мешхеда для дальнейшей трансплантации.

0 Persons
journalistShahram Moumeni Noukandeh

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