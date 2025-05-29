29 мая 2025 г., 10:32
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Бразилия заявила о поддержке права Ирана на обогащение урана

29 мая 2025 г., 10:32
??????? ID: 85847021
Бразилия заявила о поддержке права Ирана на обогащение урана

Москва, 29 мая, ИРНА – Бразилия поддерживает право Ирана на мирное использование ядерной энергии и обогащение урана. Об этом заявил главный советник президента Бразилии Сельсу Аморим на встрече с секретарём Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Акбаром Ахмадианом на полях 13-й международной встречи высоких представителей, курирующих вопросы безопасности.

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Ахмадиан в ходе встречи подчеркнул важность сохранения ядерной независимости страны, продолжения топливного цикла и обогащения урана. Он заявил, что Тегеран с готовностью приветствует диалог, но не отступит от защиты своей ядерной независимости, топливного цикла и права на обогащение.

Бразилия заявила о поддержке права Ирана на обогащение урана

Бразильская сторона, подтверждая данную позицию, заявила, что Бразилия поддерживает право Ирана на мирное использование ядерной энергии и осуществление обогащения урана.

Бразилия заявила о поддержке права Ирана на обогащение урана

В ходе беседы между Ахмадианом и Аморимом была подчёркнута важность постоянных консультаций между независимыми государствами для противодействия односторонним подходам.

Бразилия заявила о поддержке права Ирана на обогащение урана

Осуждение преступлений сионистского режима в Газе и единство свободолюбивых стран и народов в противостоянии сионистским оккупантам также стало одним из ключевых вопросов обсуждения на этой встрече.

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