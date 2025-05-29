Бразилия заявила о поддержке права Ирана на обогащение урана

Ахмадиан в ходе встречи подчеркнул важность сохранения ядерной независимости страны, продолжения топливного цикла и обогащения урана. Он заявил, что Тегеран с готовностью приветствует диалог, но не отступит от защиты своей ядерной независимости, топливного цикла и права на обогащение.

Бразильская сторона, подтверждая данную позицию, заявила, что Бразилия поддерживает право Ирана на мирное использование ядерной энергии и осуществление обогащения урана.

В ходе беседы между Ахмадианом и Аморимом была подчёркнута важность постоянных консультаций между независимыми государствами для противодействия односторонним подходам.

Осуждение преступлений сионистского режима в Газе и единство свободолюбивых стран и народов в противостоянии сионистским оккупантам также стало одним из ключевых вопросов обсуждения на этой встрече.