Встреча послов Ирана, Китая и России в преддверии заседания Совета управляющих МАГАТЭ

Михаил Ульянов, посол и постоянный представитель России при международных организациях в Вене, сообщил в четверг в социальной сети X: «Сегодня я встретился со своими дорогими коллегами, постоянными представителями Китая и Ирана, чтобы обменяться мнениями по вопросам, которые будут обсуждаться на предстоящем заседании Совета управляющих Агентства. Этот трехсторонний формат оказался очень полезным и помогает нам хорошо координировать наши позиции».

Эта встреча состоялась в то время, как, согласно объявленному расписанию, следующее заседание Совета управляющих пройдет с середины июня в здании Венского международного центра. Иранский вопрос, включая проверку и инспекцию ядерной деятельности Исламской Республики в рамках соглашения о гарантиях и резолюции 2231 Совета Безопасности, вновь включен в повестку дня этого заседания. Также планируется рассмотреть всеобъемлющий доклад Генерального директора МАГАТЭ о ядерной программе Ирана, который был запрошен Агентством в соответствии с последней резолюцией Совета управляющих.