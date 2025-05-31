МАГАТЭ утверждает об увеличении запасов 60-процентного обогащенного урана в Иране

Согласно документу, который оказался в распоряжении Ассошиэйтед Пресс, по состоянию на 17 мая (27 ордибехешта) Иран якобы располагает 408,6 килограмма урана, обогащенного до уровня 60 процентов. По сравнению с предыдущим докладом агентства в феврале это означает увеличение на 133,8 килограмма.

В предыдущем докладе МАГАТЭ, опубликованном в марте, запасы этого материала составляли 274,8 килограмма.

Рафаэль Гросси в своем докладе вновь повторил прежние политические заявления в адрес мирной ядерной программы Ирана и утверждал, что такой уровень обогащения якобы является «коротким техническим шагом» до уровня 90 процентов, который считается военным.

Гросси также утверждал, что «Иран является единственной неядерной страной, осуществляющей обогащение на этом уровне», и призвал Тегеран к «полному и эффективному сотрудничеству» с агентством.

Этот доклад был опубликован накануне следующего заседания Совета управляющих МАГАТЭ, которое состоится в Вене в понедельник на следующей неделе. Как и в предыдущих заседаниях, иранская ядерная программа будет одним из основных вопросов повестки дня.

Иран неоднократно подчеркивал, что обогащение урана до 60 процентов осуществляется в рамках его мирной ядерной программы и соответствует исключительно промышленным и медицинским потребностям страны.