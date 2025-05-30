Ахмадиян: «Возможность прогресса для всех» — характеристика нового мирового порядка

Ахмадиян, который прибыл в Москву для участия в 13-й международной встрече высокопоставленных представителей по вопросам безопасности, по окончании своей двухдневной поездки заявил журналистам: «Мы приехали на эту встречу, чтобы представить миру основные ценности иранской нации, которые проистекают из великой цивилизации и огромных исламских учений». Он отметил, что сегодня неэффективность международных механизмов очевидна и что эти механизмы на протяжении многих лет находятся в заложниках у системы господства.

Представитель Верховного лидера в Высшем совете национальной безопасности подчеркнул: «Система господства не позволяет этим механизмам быть эффективными; яркий пример тому, что причиняет боль всем совестливым людям в мире, — это их бездействие и бессилие в решении проблемы Газы на протяжении 19 месяцев». Он добавил: «События в Газе — это историческое событие. Можно сказать, что в истории редко случалось, чтобы нация так полностью уничтожалась. Женщины и дети, старики и молодежь в течение 19 месяцев подвергались бомбардировкам, голоду и настоящему геноциду, не имея при этом оружия».

Ахмадиян заявил: «В истории редко случалось такое. Если бы эти механизмы были эффективны, то здесь было бы место для их действия». Он продолжил: «Эта ситуация показывает, что, как хотят все в мире, и даже политические деятели вынуждены признать это, нам нужен новый порядок безопасности и политический порядок на международной арене».

Секретарь Высшего совета национальной безопасности сказал: «Такая ситуация — лучшее время для Исламской Республики Иран, чтобы представить свои основные ценности». Он отметил: «Конечно, формирование нового международного порядка — это не мгновенное и быстрое событие, но такие встречи и возможности, как БРИКС и Шанхайская организация сотрудничества, могут заложить основу для формирования такого порядка».