Саид Сафарзаде стал чемпионом четвертого этапа велогонки Иран-Азербайджан

На четвертом этапе 37-го выпуска велогонки Иран-Азербайджан, который состоялся в пятницу, 30 мая 2025 года, иранский велосипедист Саид Сафарзаде одержал блестящую победу и завоевал желтую майку этого этапа. В этом этапе тура приняли участие 61 велосипедист из 11 отечественных и зарубежных команд, продемонстрировав напряженную борьбу. Михаэль Милкиас из немецкой команды Bike Aid занял второе место, а Оркен Ахмед из Турции – третье.