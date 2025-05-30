Иранский спутник "Коусар" готовится к запуску

В ходе визита в научно-производственную компанию "Омид Фаза" Саларие ознакомился с процессом завершения сборки и финальных испытаний модернизированного спутника "Коусар".

Подчеркнув важность поддержки частного сектора и доверия к нему, глава Иранской космической организации отметил, что спутниковая отрасль дистанционного зондирования Земли пережила значительный прорыв в прошлом году благодаря первому запуску, осуществленному частной компанией. Ранее для создания спутников в основном использовались возможности государственных и правительственных структур.

Он добавил, что первый контракт на поставку изображений с отечественных спутников был заключен с компанией "Омид Фаза". Первая модель была запущена, и на основе полученного опыта вторая модель была модернизирована с учетом улучшений в системах управления ориентацией, обработки изображений, связи и необходимых алгоритмов. Этот спутник также будет окончательно собран в течение одного-двух месяцев и будет готов к запуску.

Хосейн Шахраби, генеральный директор компании "Омид Фаза", ссылаясь на опыт предыдущих запусков, сообщил, что после оценки результатов запуска двух спутников, "Ходход" показал почти 100-процентный успех, в то время как "Коусар" достиг успеха лишь примерно на 50% в выполнении своих запланированных миссий.

Он добавил, что усовершенствованная версия спутника "Коусар", которая скоро будет запущена, представляет собой комбинацию миссий "Коусар-1" и "Ходход" и будет выполнять как миссии дистанционного зондирования, так и миссии Интернета вещей. Технические проблемы, выявленные при предыдущем запуске, были устранены в этой модели, и до сих пор в проведенных испытаниях были достигнуты желаемые технические характеристики. "Мы надеемся успешно завершить заключительные испытания до запуска и осуществить запуск лучше, чем в прошлом году", - отметил Шахраби.