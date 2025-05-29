Матвиенко поздравила председателя собрания Исламского совета Ирана с избранием

«Примите искренние поздравления с избранием вновь на пост председателя Собрания исламского совета Исламской Республики Иран. <…> Высоко ценим ваше теплое отношение к России и готовы содействовать углублению взаимовыгодного двустороннего сотрудничества на благо народов наших стран, развитию конструктивного межпарламентского диалога», — говорится в поздравительной телеграмме.

Галибафа также поздравил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

