«Примите искренние поздравления с избранием вновь на пост председателя Собрания исламского совета Исламской Республики Иран. <…> Высоко ценим ваше теплое отношение к России и готовы содействовать углублению взаимовыгодного двустороннего сотрудничества на благо народов наших стран, развитию конструктивного межпарламентского диалога», — говорится в поздравительной телеграмме.
Галибафа также поздравил председатель Госдумы Вячеслав Володин.
Матвиенко поздравила председателя собрания Исламского совета Ирана с избранием
29 мая 2025 г., 15:49
Новости ID: 85847297
Тегеран, 29 мая. ИРНА - Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко поздравила председателя собрания Исламского совета Ирана Мохаммада-Багера Галибафа с избранием на этот пост.
«Примите искренние поздравления с избранием вновь на пост председателя Собрания исламского совета Исламской Республики Иран. <…> Высоко ценим ваше теплое отношение к России и готовы содействовать углублению взаимовыгодного двустороннего сотрудничества на благо народов наших стран, развитию конструктивного межпарламентского диалога», — говорится в поздравительной телеграмме.
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