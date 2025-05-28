Парламенты Евразии поприветствовал принятие Палермской конвенции в Иране

Иранская делегация под руководством Хади Хани, заместителя министра экономики и секретаря Высшего совета по предотвращению и борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма, представила на четвертом форуме представителей парламентов стран-членов ЕАГ комплекс мер, предпринятых Исламской Республикой Иран по разработке и принятию законов и нормативных актов по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма.

Хади Хани также объявил о принятии законопроекта о присоединении Исламской Республики Иран к Палермской конвенции Советом по целесообразности.

Все эти меры, особенно принятие Палермской конвенции, были высоко оценены парламентскими представителями стран-членов Евразийской группы по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма.

Согласно отчету, иранская делегация в своем докладе подробно описала процесс разработки, принятия и последующего надзора за полным выполнением законов и правил по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма в Исламской Республике Иран на различных уровнях.