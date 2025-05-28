Пезешкиян: «Мы построим нашу страну с санкциями или без них, опираясь на единство и сотрудничество»

«Мы изменим нашу страну при поддержке народа и с надеждой на Бога. Мы построим нашу страну с санкциями или без них, опираясь на единство, солидарность и избегая разногласий и конфликтов», – заявил президент.

По сообщению политического корреспондента ИРНА, Пезешкиян подчеркнул необходимость избегать угнетения, несправедливости и тирании, а также важность справедливого и честного отношения к своему народу, соседям и всему миру. Он отметил, что, хотя небольшая часть людей может оставаться непреклонной, а некоторые являются элитой, большинство людей следуют одному пути, который становится ясным благодаря лидерам.

Президент заявил, что независимо от того, будут ли сняты санкции или нет, Иран достигнет перемен с помощью Всевышнего, и эти изменения возможны с помощью граждан. Он добавил: «Если мы, исламские страны, объединимся, расширим наши торговые и деловые отношения, осознанно свяжем наши рынки и народы в торговле, инвестициях, экономике и промышленности, мы не будем нуждаться ни в ком».

Пезешкиян также подчеркнул, что вера в собственные силы приведет к успеху в делах. Он критиковал внешние силы, которые, по его словам, «приходят в наш регион, забирают нашу нефть, газ и ресурсы, а взамен дают нам оружие, бомбы и ракеты, запугивают нас друг от друга, и через заговоры и злодеяния наших врагов мы становимся опасными друг для друга».

Заявления президента Пезешкияна прозвучали в контексте продолжающихся усилий Ирана по укреплению экономики и региональных связей, несмотря на существующие международные вызовы. Его слова призваны вдохновить народ на единство и самодостаточность, а также подчеркнуть роль регионального сотрудничества в достижении стабильности и процветания.