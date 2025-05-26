Пезешкиян: Если переговоры не увенчаются успехом, у нас есть сотни других путей решения проблем

Масъуд Пезешкиян в понедельник, 26 мая 2025 года, на церемонии, посвященной годовщине основания Исламского университета Азад, сказал: "Университет должен воспитывать людей, которые любят свою землю и стремятся строить будущее этой страны".

Президент, заявив, что "если у нас будет необходимая воля, мы сможем сделать все", сказал: "Это не так, что если они не захотят вести с нами переговоры и наложат на нас санкции, мы умрем от голода. Мы найдем выход, существуют сотни путей выхода из проблем, достаточно лишь объединиться и позволить элите действовать на практике".