26 мая 2025 г., 20:10
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journalistShahram Moumeni Noukandeh

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Пезешкиян: Если переговоры не увенчаются успехом, у нас есть сотни других путей решения проблем

26 мая 2025 г., 20:10
??????? ID: 85844584
Пезешкиян: Если переговоры не увенчаются успехом, у нас есть сотни других путей решения проблем

Тегеран, 26 мая, ИРНА – Президент Ирана, подчеркивая необходимость единства и сплоченности внутри страны, заявил: "Это не так, что если кто-то не захочет с нами вести переговоры, мы столкнемся с проблемами. У нас не один, а сотни путей решения наших проблем".

Масъуд Пезешкиян в понедельник, 26 мая 2025 года, на церемонии, посвященной годовщине основания Исламского университета Азад, сказал: "Университет должен воспитывать людей, которые любят свою землю и стремятся строить будущее этой страны".

Президент, заявив, что "если у нас будет необходимая воля, мы сможем сделать все", сказал: "Это не так, что если они не захотят вести с нами переговоры и наложат на нас санкции, мы умрем от голода. Мы найдем выход, существуют сотни путей выхода из проблем, достаточно лишь объединиться и позволить элите действовать на практике".

0 Persons
journalistShahram Moumeni Noukandeh

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