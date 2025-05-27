Ахмадиан прибыл в Москву для участия в XIII Международной встречи высокопоставленных представителей, ответственных за вопросы безопасности. ПО прибытии в столицу РФ, он рассказал журналистам, что в ходе форума планирует провести двусторонние встречи с представителями дружественных стран.

Он подчеркнул, что проведение подобных международных встреч, а также развитие таких структур, как группа БРИКС и Шанхайская организация сотрудничества, свидетельствуют о начале процесса формирования альтернативной системы международных отношений — в противовес одностороннему доминированию.

«Эта ситуация открывает перед народами уникальную возможность для активного участия в создании новой архитектуры глобального управления, основанной на справедливости, равенстве и взаимоуважении», — добавил иранский высокопоставленный представитель.

Если нужно — могу подготовить также краткий пресс-релиз или версию для международных новостных агентств.