Секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана прибыл в Москву

Визит осуществляется по официальному приглашению секретаря Совета безопасности Российской Федерации Сергея Шойгу. Ахмедиан приземлился в международном аэропорту Внуково, где его встретили посол Ирана в России Казем Джалали и представитель Совета безопасности РФ.

В рамках поездки иранский высокопоставленный представитель выступит на пленарной сессии форума, а также проведёт двусторонние консультации с представителями принимающей стороны и другими делегациями. Ожидается обсуждение текущего состояния и перспектив стратегического сотрудничества между Ираном и Россией.

XIII Международная встреча высокопоставленных представителей, ответственных за вопросы безопасности, стартует 27 мая в Москве. В ней участвуют более 129 делегаций из 105 стран, включая членов БРИКС, Шанхайской организации сотрудничества, Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН), СНГ, Лиги арабских государств, Африканского союза, Организации Договора о коллективной безопасности и других международных структур.

Главной темой встречи станет формирование новой, справедливой и неделимой архитектуры всеобъемлющей безопасности. Форум продлится до пятницы, 30 мая, и пройдёт в Национальном центре управления обороной Российской Федерации.

Если нужна англоязычная версия или заголовок для международной аудитории — с удовольствием подготовлю.