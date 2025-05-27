27 мая 2025 г., 21:28
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Тегеран и Маскат подписали 18 договоров о сотрудничестве

27 мая 2025 г., 21:28
??????? ID: 85845698
Тегеран и Маскат подписали 18 договоров о сотрудничестве

Тегеран, 27 мая, ИРНА – Итогом официального визита Масуда Пезешкиана в Оман стало подписание 18 документов о сотрудничестве.

В ходе официального визита президента Ирана в Оман было подписано 18 двусторонних соглашений. Документы, подписанные высокопоставленными представителями двух стран, направлены на укрепление сотрудничества в правовой, экономической, политической, культурной, образовательной, медицинской, оборонной, медийной, технологической сферах, а также в области энергетики и горнодобывающей промышленности.

Сегодня президент Исламской Республики Иран прибыл в Маскат по официальному приглашению султана Омана Хейсама бен Тарика Аль Саида. После проведения официальной церемонии встречи состоялась приватная беседа между главами двух государств, за которой последовали переговоры высокопоставленных делегаций Ирана и Омана.

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