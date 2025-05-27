Тегеран и Маскат подписали 18 договоров о сотрудничестве

В ходе официального визита президента Ирана в Оман было подписано 18 двусторонних соглашений. Документы, подписанные высокопоставленными представителями двух стран, направлены на укрепление сотрудничества в правовой, экономической, политической, культурной, образовательной, медицинской, оборонной, медийной, технологической сферах, а также в области энергетики и горнодобывающей промышленности.

Сегодня президент Исламской Республики Иран прибыл в Маскат по официальному приглашению султана Омана Хейсама бен Тарика Аль Саида. После проведения официальной церемонии встречи состоялась приватная беседа между главами двух государств, за которой последовали переговоры высокопоставленных делегаций Ирана и Омана.