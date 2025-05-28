28 мая 2025 г., 17:29
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journalistShahram Moumeni Noukandeh

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Парламенты Евразии поприветствовали принятие Палермской конвенции в Иране

28 мая 2025 г., 17:29
??????? ID: 85846619
Парламенты Евразии поприветствовали принятие Палермской конвенции в Иране

Тегеран, 28 мая, ИРНА – Парламентские делегации стран-участниц Евразийской группы по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма (ЕАГ) в среду на своем заседании в Москве приветствовали принятие Исламской Республикой Иран законопроекта о присоединении к Палермской конвенции.

Иранская делегация под руководством Хади Хани, заместителя министра экономики и секретаря Высшего совета по предотвращению и борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма, представила на четвертом форуме представителей парламентов стран-членов ЕАГ комплекс мер, предпринятых Исламской Республикой Иран по разработке и принятию законов и нормативных актов по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма.

Хади Хани также объявил о принятии законопроекта о присоединении Исламской Республики Иран к Палермской конвенции Советом по целесообразности.

Все эти меры, особенно принятие Палермской конвенции, были высоко оценены парламентскими представителями стран-членов Евразийской группы по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма.

Согласно отчету, иранская делегация в своем докладе подробно описала процесс разработки, принятия и последующего надзора за полным выполнением законов и правил по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма в Исламской Республике Иран на различных уровнях.

0 Persons
journalistShahram Moumeni Noukandeh

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