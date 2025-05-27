Пезешкиан: Отношения между Тегераном и Маскатом стремительно развиваются

По словам главы государства, целью его визита, который осуществляется по официальному приглашению султана Омана Хайтама бен Тарека Аль Саида, является укрепление связей с соседними странами в рамках общей внешнеполитической линии Исламской Республики Иран и руководящих указаний Верховного лидера. «Мы стремимся к углублению сотрудничества с соседями, в том числе с Оманом, во всех сферах — политической, экономической, культурной, научной и социальной», — подчеркнул Пезешкиан.

Президент также отметил, что одним из направлений поездки станет укрепление мира и стабильности в регионе, а также выработка общей позиции по поводу трагических событий в Газе. «Необходимо достичь общего взгляда и языка в противодействии преступлениям, совершаемым в Газе. Страны региона должны сплотиться и донести своё осуждение преступных действий сионистского режима до международного сообщества», — добавил он.

Глава иранского государства сообщил, что объём торговли между Ираном и Оманом составляет около 2,3 миллиарда долларов США и продолжает расти. В рамках визита планируется обсудить вопросы, касающиеся транспортной инфраструктуры, морских перевозок, торговли, а также расширения связей между губернаторами провинций двух стран.

Если нужно, могу также подготовить краткую англоязычную сводку для зарубежных агентств.