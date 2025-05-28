28 мая 2025 г., 11:38
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Новости ID: 85846144
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Тегеран заявил о невозможности переговоров при требовании нулевого обогащения

28 мая 2025 г., 11:38
Новости ID: 85846144
Тегеран заявил о невозможности переговоров при требовании нулевого обогащения

Тегеран, 28 мая, ИРНА – Если позиция Великобритании будет заключаться в принципе "нулевого обогащения" для Ирана, то в таком случае между нами более не останется предмета для обсуждения по ядерному досье. Об этом заявил министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи в публикации на платформе X.

«Иран добросовестно продолжает многостороннее взаимодействие с Великобританией и другими европейскими членами, остающимися участниками Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД), даже несмотря на то, что Соединенные Штаты по-прежнему не демонстрируют стремления вовлекать их в текущий переговорный процесс», - говорится в сообщении министра.

«Если позиция Великобритании будет заключаться в требовании "нулевого обогащения" в Иране – что является явным нарушением Договора о нераспространении ядерного оружия и обязательств Великобритании как одной из оставшихся сторон СВПД – в таком случае между нами не останется предмета для обсуждения по ядерному досье», - подчеркивается в тексте.

Ранее Питер Мандельсон, посол Великобритании в США, выразив поддержку заявлениям американских официальных лиц о необходимости прекращения программы обогащения урана в Иране, заявил, что «Иран должен прекратить деятельность по обогащению урана».

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