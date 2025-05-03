Лариджани: переговоры должны вестись исходя из интересов страны

«Само по себе ведение или отказ от переговоров не является чем-то положительным или отрицательным. Всё зависит от того, приносят ли они стране пользу. Если нет — продолжать их бессмысленно», — подчеркнул Лариджани.

Отвечая на вопрос о возможности возобновления переговоров с США, он добавил, что «это вопрос времени и условий». «Мы имеем дело не с юридической, а с политической проблемой. Если бы всё определялось решениями МАГАТЭ, необходимости в переговорах бы не было», — заявил он.

Лариджани отметил, что давление на Иран, в том числе в виде санкций, связано не только с ядерной программой. «Санкции имеют глубокие политические корни, уходящие во времена, когда Иран был сателлитом США. После исламской революции страна заявила о своей независимости, что вызвало недовольство Запада», — отметил он.

Коснувшись ситуации в регионе, он напомнил о военных действиях США против Йемена. «Министр обороны США недавно заявил, что Вашингтон рассмотрит ситуацию в Йемене в подходящий момент. Но за последние годы США нанесли по этой стране более 800 ударов. Это — не проблема Ирана, а региональный кризис», — подчеркнул советник Верховного лидера.