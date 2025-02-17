Ареф: политические отношения между Ираном и Таджикистаном находятся на самом высоком уровне

Во вторник во второй половине дня в историко-культурном комплексе Саадабад он официально встретил премьер-министра Таджикистана Кохира Расулзода. В ходе переговоров обсуждались вопросы двустороннего сотрудничества, а также участие Таджикистана в специальном саммите прикаспийских стран.

Ареф подчеркнул, что президент Ирана недавно совершил визит в Таджикистан, в ходе которого был подтверждён стратегический курс на всестороннее развитие двусторонних отношений.

Он также отметил, что экономики двух стран могут успешно дополнять друг друга, и Иран готов удовлетворять потребности Таджикистана в различных секторах. Особое внимание стороны уделили роли частного сектора в развитии сотрудничества. Вице-президент напомнил, что с прошлого месяца между странами был отменён визовый режим, что создаёт благоприятные условия для предпринимателей.

По словам Арефа, особый акцент в двустороннем взаимодействии будет сделан на сотрудничестве в сфере технических и инженерных услуг. Он заверил, что Иран продолжит развитие партнёрства с Таджикистаном, а правительства двух стран будут способствовать созданию благоприятных условий для бизнеса.