Состоялась церемония презентации музыкального альбома "Петя и Волк"

Церемония презентации музыкального альбома "Петя и Волк" состоялась в пятницу вечером (30 мая 2025 года) в Доме художников Ирана. В этом альбоме Шахрдад Рухани дирижировал произведением Сергея Прокофьева с Тегеранским симфоническим оркестром и струнным квартетом "Персидский залив". Жорж Петроси также выступил в качестве рассказчика в этом произведении.
30 мая 2025 г., 22:59
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