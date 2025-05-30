Состоялась церемония презентации музыкального альбома "Петя и Волк"

Церемония презентации музыкального альбома "Петя и Волк" состоялась в пятницу вечером (30 мая 2025 года) в Доме художников Ирана. В этом альбоме Шахрдад Рухани дирижировал произведением Сергея Прокофьева с Тегеранским симфоническим оркестром и струнным квартетом "Персидский залив". Жорж Петроси также выступил в качестве рассказчика в этом произведении.