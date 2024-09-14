Лукашенко пригласил нового президента Ирана в Беларусь

«Иранский народ совсем недавно пережил большое несчастье – погиб ваш президент. Но вы мужественно прошли этот период, вы избрали нового президента. Я вас поздравляю с этим и хочу, чтобы вы передали вашему президенту, что мы ждем его в Беларусь», - заявил белорусский лидер.

Лукашенко также передал теплые приветствия и пожелания Верховному лидеру Ирана аятолле Али Хаменеи и новому президенту Масуду Пезешкиану.

«Я вас очень прошу, чтобы, передавая мои пожелания, поздравления нынешнему новому президенту, вы не забыли передать мои самые теплые приветствия духовному лидеру Ирана – господину Хаменеи. Мы очень давние друзья и хорошо знакомы с ним. Притом много-много лет», - добавил Лукашенко.

«Во время острой военно-политической обстановки на Ближнем Востоке, у границ Беларуси, в этом европейском регионе, нам не просто консультации нужны, нам нужны совместные действия с вашей страной», - заявил Лукашенко, ссылаясь на нынешнюю острую военно-политическую обстановку и движение мира к многополярности.

«Но, согласитесь, что безопасность будет тогда эффективной, когда работает экономика, когда между странами торгово-экономические отношения очень серьезные и динамично развивающиеся, - отметил он. - Мы видим постоянный прирост торговли между двумя странами. И, самое главное, нам не допустить замедления в торгово-экономических отношениях. Потому что это основа, фундамент наших действий, взаимоотношений».

«Беларусь всегда была надежным партнером Ирана. И мы готовы достойно пройти свой путь», - заверил Лукашенко.