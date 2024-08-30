Министр иностранных дел израильского режима угрожал убийством Халеда Машааля

Угроза Халеду Машаалю возобновить самоубийственные операции в Израиле вызвала резкую реакцию должностных лиц Израиля, и министр иностранных дел Израиля Исраэль Кац угрожал убийством Машааля.

Кац по этому поводу сказал: "Израиль гарантирует осуществление мечты о смерти Халеда Машааля и его коллег из руководства ХАМАС в кратчайшие сроки".

Кац добавил: "На этот раз операция будет отличаться, и она будет проведена без малейших изменений".

Угроза убийством Халеда Машааля последовала после того, как глава движения ХАМАС за пределами Палестины в среду на пресс-конференции в Стамбуле, организованной Международным институтом Иерусалима, похвалил совершение операций, которые вновь проводятся на Западном берегу против сионистских оккупантов, и призвал к усилению противостояния сионистскому режиму и присоединению к сопротивлению на всех фронтах.

Глава движения ХАМАС за пределами Палестины призвал возобновить студенческие демонстрации против поддержки США и других стран мира сионистского режима и попросил мусульманскую молодежь мира начать новую волну протестов и демонстраций с началом учебного года в университетах, чтобы осудить агрессию и войну оккупационного сионистского режима против сектора Газа, а также осудить поддержку США и западных стран сионистского режима.