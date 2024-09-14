14 сент. 2024 г., 17:06
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ЮАР подготовила сотни страниц документов о геноциде израильского режима в Газе

14 сент. 2024 г., 17:06
??????? ID: 85596297
ЮАР подготовила сотни страниц документов о геноциде израильского режима в Газе

Тегеран, 14 сентября. ИРНА — В следующем месяце ЮАР представит в Международном Суде книгу, содержащую сотни страниц фактов и документов геноцида израильского режима против палестинцев.

Об этом заявил президент ЮАР Сирил Рамафоса в ответ на вопрос журналистов о жалобе ЮАР на сионистский режим по поводу геноцида этого режима против палестинцев.

"Мы упорно расследуем эти дела и собираемся представить наши факты и доказательства Международному Суду в следующем месяце", уточнил президент.

"Идет подготовка к изданию этой большой книги , включающей сотни страниц", добавил Рамафоса.

"Мы продолжаем говорить, что израильский геноцид против палестинского народа должен быть остановлен и установлено прекращение огня, а затем должны быть возвращены заложники (сионистские пленники в секторе Газа)", заключил он.

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