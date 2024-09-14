ЮАР подготовила сотни страниц документов о геноциде израильского режима в Газе

Об этом заявил президент ЮАР Сирил Рамафоса в ответ на вопрос журналистов о жалобе ЮАР на сионистский режим по поводу геноцида этого режима против палестинцев.

"Мы упорно расследуем эти дела и собираемся представить наши факты и доказательства Международному Суду в следующем месяце", уточнил президент.

"Идет подготовка к изданию этой большой книги , включающей сотни страниц", добавил Рамафоса.

"Мы продолжаем говорить, что израильский геноцид против палестинского народа должен быть остановлен и установлено прекращение огня, а затем должны быть возвращены заложники (сионистские пленники в секторе Газа)", заключил он.