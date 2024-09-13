СМИ: в операции "Арбаин" "Хезболла" были убиты 22 сионистских военнослужащих

Европейские источники безопасности раскрыли, что нападение, совершенное движением "Хезболла" Ливана на подразделение 8200 армии сионистского режима на базе Галилея, было очень успешным.

Эти источники, подчеркнув, что это нападение привело к большому числу убитых и раненых израильтян, сказали: в результате этого нападения 22 человека из разведывательного подразделения Израиля в подразделении 8200 были убиты и 74 человека ранены.

При этом СМИ сионистского режима в четверг объявили, что командир подразделения 8200 армии сионистского режима подал в отставку".