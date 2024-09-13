13 сент. 2024 г., 13:48
??????? ID: 85595112
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2 Persons
journalistShahram Moumeni Noukandeh

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СМИ: в операции "Арбаин" "Хезболла" были убиты 22 сионистских военнослужащих

13 сент. 2024 г., 13:48
??????? ID: 85595112
СМИ: в операции "Арбаин" "Хезболла" были убиты 22 сионистских военнослужащих

Тегеран, 13 сентября, ИРНА - Телеканал Аль-Маядин сообщил в четверг вечером со ссылкой на европейские источники безопасности, что в операции "Арбаин" "Хезболла" против израильского подразделения 8200 было убито 22 сионистских военнослужащих.

Европейские источники безопасности раскрыли, что нападение, совершенное движением "Хезболла" Ливана на подразделение 8200 армии сионистского режима на базе Галилея, было очень успешным.

Эти источники, подчеркнув, что это нападение привело к большому числу убитых и раненых израильтян, сказали: в результате этого нападения 22 человека из разведывательного подразделения Израиля в подразделении 8200 были убиты и 74 человека ранены.

При этом СМИ сионистского режима в четверг объявили, что командир подразделения 8200 армии сионистского режима подал в отставку".

2 Persons
journalistShahram Moumeni Noukandeh

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