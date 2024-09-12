12 сент. 2024 г., 13:24
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Новости ID: 85594533
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Школы и лагеря беженцев стали главной целью сионистского режима

12 сент. 2024 г., 13:24
Новости ID: 85594533
Школы и лагеря беженцев стали главной целью сионистского режима

Тегеран, 12 сентября, ИРНА – Школы и лагеря беженцев в секторе Газа стали главной целью ежедневных бомбардировок и ракетных атак сионистского режима. Об этом заявил представитель МИД Ирана Насер Канани.

«В результате бомбардировки школы "Аль-Джауни", принадлежащей агентству БАПОР в центре сектора Газа, сионистским режимом на данный момент погибли 18 палестинских граждан. В этой школе проживают тысячи палестинских беженцев», - написал Канани в сообщении, размещенном в своем личном аккаунте в социальных сетях.

«Правительствам США, Великобритании, Франции, Германии, Канады, Австралии и другим странам, снабжающим сионистский режим бомбами и ракетами, следует обратить внимание: школы и лагеря беженцев в секторе Газа стали главной целью ежедневных бомбардировок и ракетных атак сионистского режима», - отметил иранский дипломат.

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