Школы и лагеря беженцев стали главной целью сионистского режима

«В результате бомбардировки школы "Аль-Джауни", принадлежащей агентству БАПОР в центре сектора Газа, сионистским режимом на данный момент погибли 18 палестинских граждан. В этой школе проживают тысячи палестинских беженцев», - написал Канани в сообщении, размещенном в своем личном аккаунте в социальных сетях.

«Правительствам США, Великобритании, Франции, Германии, Канады, Австралии и другим странам, снабжающим сионистский режим бомбами и ракетами, следует обратить внимание: школы и лагеря беженцев в секторе Газа стали главной целью ежедневных бомбардировок и ракетных атак сионистского режима», - отметил иранский дипломат.