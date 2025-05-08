Иран и Индия подписали нескольких документов о сотрудничестве в экономической, таможенной и здравоохранительной сферах

Эсмаил Багаи написал в этом посте: «Министр иностранных дел Аббас Аракчи сегодня находится в Дели для рассмотрения двусторонних отношений между Ираном и Индией и консультаций по региональным и международным вопросам».

Он продолжил: «Аракчи и его индийский коллега Субраманьям Джайшанкар совместно проведут двадцатое заседание совместной ирано-индийской комиссии, и будет подписано несколько документов о сотрудничестве с целью развития отношений в экономической, таможенной и здравоохранительной сферах».

Пресс-секретарь Министерства иностранных дел, отметив, что узы дружбы между Ираном и Индией имеют глубокие исторические корни, написал: «Именно эти узы являются прочной основой для расширения отношений в интересах двух народов. Мы полны решимости активизировать усилия и координацию для сохранения и укрепления мира, безопасности и стабильности в регионе и мире».