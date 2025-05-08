8 мая 2025 г., 08:31
Journalist ID: 2177
Новости ID: 85826538
T T
0 Persons

Постпредство Ирана при ООН: Реальности не меняются решениями в Овальном кабинете

8 мая 2025 г., 08:31
Новости ID: 85826538
Постпредство Ирана при ООН: Реальности не меняются решениями в Овальном кабинете

Нью-Йорк, ИРНА — Постоянное представительство Исламской Республики Иран при Организации Объединённых Наций выступило с жёсткой реакцией на распространяемые слухи о возможной попытке президента США фальсифицировать историческое название Персидского залива, подчеркнув, что «реальности не меняются решениями, принятыми в Овальном кабинете».

В опубликованном в среду заявлении на платформе X (бывший Twitter) иранская миссия при ООН отметила:
«Все должны противостоять искажению фактов. Понимание истории и географии — неотъемлемая часть государственного управления. Реальности не меняются по воле одного человека, даже если он занимает кресло в Овальном кабинете».

Тегеран неизменно подчёркивает историческую подлинность и международно признанное название — Персидский залив, и резко осуждает любые попытки фальсификации этого названия.

0 Persons

Ваш комментарий

You are replying to: .