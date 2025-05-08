В опубликованном в среду заявлении на платформе X (бывший Twitter) иранская миссия при ООН отметила:

«Все должны противостоять искажению фактов. Понимание истории и географии — неотъемлемая часть государственного управления. Реальности не меняются по воле одного человека, даже если он занимает кресло в Овальном кабинете».

Тегеран неизменно подчёркивает историческую подлинность и международно признанное название — Персидский залив, и резко осуждает любые попытки фальсификации этого названия.