Иран выразил глубокую обеспокоенность в связи с обострением напряжённости между Индией и Пакистаном

Он подчеркнул принципиальную позицию Исламской Республики Иран о необходимости уважения национального суверенитета и территориальной целостности государств, а также недопустимости применения силы в межгосударственных отношениях. Багаи назвал тревожным развитие конфликта между двумя крупными странами региона — Индией и Пакистаном, с которыми Иран связывают давние дружеские отношения.

Представитель МИД выразил надежду, что обе стороны проявят сдержанность, предпримут шаги по деэскалации и не допустят дальнейшего обострения ситуации, что могло бы быть использовано в интересах третьих сторон, особенно сионистского режима.