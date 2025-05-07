7 мая 2025 г., 15:38
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Новости ID: 85826105
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Иран выразил глубокую обеспокоенность в связи с обострением напряжённости между Индией и Пакистаном

7 мая 2025 г., 15:38
Новости ID: 85826105
Иран выразил глубокую обеспокоенность в связи с обострением напряжённости между Индией и Пакистаном

Тегеран, 7 мая. ИРНА — Официальный представитель Министерства иностранных дел Ирана Эсмаил Багаи выразил глубокую обеспокоенность по поводу роста напряжённости между Индией и Пакистаном, призвав обе стороны к сдержанности.

Он подчеркнул принципиальную позицию Исламской Республики Иран о необходимости уважения национального суверенитета и территориальной целостности государств, а также недопустимости применения силы в межгосударственных отношениях. Багаи назвал тревожным развитие конфликта между двумя крупными странами региона — Индией и Пакистаном, с которыми Иран связывают давние дружеские отношения.

Представитель МИД выразил надежду, что обе стороны проявят сдержанность, предпримут шаги по деэскалации и не допустят дальнейшего обострения ситуации, что могло бы быть использовано в интересах третьих сторон, особенно сионистского режима.

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