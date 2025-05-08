ООН отреагировала на попытки исказить название Персидского залива

Стефани Трембле, заместитель представителя ООН, отвечая в среду по местному времени на вопрос о слухах, касающихся попыток исказить название Персидского залива, заявила, что Организация Объединенных Наций будет продолжать ссылаться на этот регион обычным способом, как это было до сих пор, то есть как «Персидский залив».

Она пояснила: «Думаю, мы будем ссылаться на этот регион под тем же обычным названием (Персидский залив)».

Президент США Дональд Трамп, отвечая в среду по местному времени на вопрос журналистов после слухов о попытках исказить название Персидского залива, добавил, что еще не принял окончательного решения по этому поводу и не хочет задевать чьи-либо чувства.