Иран призвал БРИКС остановить преступления сионистов

«К сожалению, уже около года cионистский преступный и террористический режим при поддержке США и некоторых западных правительств унес жизни десятков тысяч мирных жителей – от детей и женщин до пожилых людей и молодежи – и, игнорируя требования международного сообщества, поставил международный мир и безопасность под угрозу», - заявил иранский дипломат на этом заседании, проходящем в Санкт-Петербурге.

На встрече высокопоставленных представителей безопасности БРИКС глава иранской делегации призвал руководителей этих стран оказать всяческую помощь в прекращении угнетения и преступлений, совершаемых сионистским режимом.

В другой части своего выступления Ахмадиан охарактеризовал израильский режим как яркий символ открытого государственного терроризма. Указав на убийство Исмаила Хании в Иране, он отметил, что безудержные действия этого режима должны стать тревожным сигналом для всего мира.