Аракчи: Третьи стороны пытаются отклонить дипломатию от ее курса

Аббас Аракчи заявил: «выбор нынешнего времени и отсутствие взаимодействия указывает на то, что, по-видимому, за кулисами что-то происходит. Мы видим измышления в СМИ о том, что иранские граждане якобы участвовали в заговоре с целью нападения на израильское посольство в Лондоне».

Он добавил: «Иран без каких-либо сомнений решительно отвергает любое участие в подобных действиях».

Аракчи продолжил: «Нам не сообщали о таких обвинениях по соответствующим дипломатическим каналам. Иран призвал Великобританию к взаимодействию, чтобы мы могли помочь в любом расследовании достоверных обвинений».

Он добавил: «История показывает, что существуют третьи стороны, которые идут на любые отчаянные меры, чтобы отклонить дипломатию от ее курса и усилить напряженность, в том числе путем выдвижения ложных обвинений. Иран готов взаимодействовать, чтобы прояснить, что действительно произошло, и мы вновь подчеркиваем, что британские власти должны обеспечить законные процедуры для наших граждан».