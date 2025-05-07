Представитель "Ансар Аллах": позиция США изменилась, наша – остаётся неизменной

Абдель Салам в интервью йеменскому телеканалу "Аль-Масира" заявил, что поддержка йеменского народа в отношении Газы будет усиливаться. Он подчеркнул, что предварительные договорённости с США никак не связаны с позицией Йемена по поддержке Газы.

«Американцы сами ввязались в поддержку сионистского врага, и мы дали им соответствующий ответ», - отметил представитель движения "Ансар Аллах", добавив, что операции по поддержке Газы ни при каких обстоятельствах не будут прекращены.

Подчеркнув, что позиция Йемена относительно палестинского вопроса и поддержки Газы останется неизменной, он сообщил о получении запросов от США через Султанат Оман. «Мы получили запросы от Соединённых Штатов Америки через Султанат Оман. То, что изменилось, – это позиция США, наша же позиция осталась неизменной», - заключил он.