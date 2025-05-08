8 мая 2025 г., 15:09
Новости ID: 85826971
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journalistShahram Moumeni Noukandeh

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Аракчи: Санкции – главное препятствие на пути повышения уровня экономических отношений Ирана и Индии

8 мая 2025 г., 15:09
Новости ID: 85826971
Аракчи: Санкции – главное препятствие на пути повышения уровня экономических отношений Ирана и Индии

Тегеран, 8 мая, ИРНА - Министр иностранных дел на 20-м заседании «Совместная комиссия» между Ираном и Индией во дворце «Хайдарабад» в Нью-Дели сказал: «Наше экономическое сотрудничество хорошее, но уровень этих отношений не такой, как мы ожидаем. Санкции являются одним из препятствий на пути повышения уровня экономических отношений, и мы надеемся, что сможем решить эту проблему в будущем».

Далее министр иностранных дел Индии Джайшанкар, ссылаясь на 75-летие дипломатических отношений между Тегераном и Нью-Дели, сказал: «Эта дата напоминает о тесном сотрудничестве и глубокой дружбе между нами. Я уверен, что мы отметим эту годовщину должным образом».

Он упомянул недавние военные события между Индией и Пакистаном и обратился к своему иранскому коллеге: «Вы посещаете Индию в то время, когда мы отвечаем на жестокое террористическое нападение, произошедшее 22 апреля на территории индийского Кашмира. Это нападение вынудило нас 7 мая нанести удар по трансграничной террористической инфраструктуре».

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journalistShahram Moumeni Noukandeh

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