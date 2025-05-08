Аракчи: Санкции – главное препятствие на пути повышения уровня экономических отношений Ирана и Индии

Далее министр иностранных дел Индии Джайшанкар, ссылаясь на 75-летие дипломатических отношений между Тегераном и Нью-Дели, сказал: «Эта дата напоминает о тесном сотрудничестве и глубокой дружбе между нами. Я уверен, что мы отметим эту годовщину должным образом».

Он упомянул недавние военные события между Индией и Пакистаном и обратился к своему иранскому коллеге: «Вы посещаете Индию в то время, когда мы отвечаем на жестокое террористическое нападение, произошедшее 22 апреля на территории индийского Кашмира. Это нападение вынудило нас 7 мая нанести удар по трансграничной террористической инфраструктуре».