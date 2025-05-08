8 мая 2025 г., 08:41
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Иран поддерживает решения ОПЕК+ по стабилизации нефтяного рынка

8 мая 2025 г., 08:41
??????? ID: 85826542
Иран поддерживает решения ОПЕК+ по стабилизации нефтяного рынка

Тегеран, 7 мая. ИРНА — Министр нефти Исламской Республики Иран Мохсен Пакнежад заявил, что Тегеран как председатель конференции ОПЕК и один из участников соглашения ОПЕК+ внимательно следит за динамикой мирового нефтяного рынка в 2025 году и продолжит поддерживать решения группы, направленные на обеспечение стабильности на рынке, особенно в условиях сохраняющейся неопределённости.

Пакнежад, комментируя решение ряда стран ОПЕК+ об увеличении добычи и реакцию рынка на эти действия, отметил, что в субботу (2 мая) состоялась встреча восьми стран, добровольно сокративших добычу в рамках соглашения ОПЕК+. Как напомнил министр, с 2022 года эти страны добровольно сократили общий объём добычи примерно на 2,2 млн баррелей в сутки и теперь постепенно возвращают эти объёмы на рынок.

По его словам, в этом контексте было принято решение в июне 2025 года вернуть в производство около 411 тысяч баррелей в сутки. Министр подчеркнул, что как решение о сокращении в ноябре 2023 года, так и его постепенное снятие являются добровольными мерами, принятыми вне рамок официальных решений министерских совещаний ОПЕК+.

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