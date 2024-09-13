Посол Ирана в России: Иран готов к сотрудничеству в решении культурных кризисов в мире

Казем Джалали, посол Ирана на этом саммите, который состоялся 11 сентября в России, сказал: «Развитие культурных отношений между различными странами, особенно между странами БРИКС, которые решили быть независимыми и в то же время солидарными на глобальной арене, может способствовать укреплению, продолжению и углублению отношений в других областях сотрудничества».

В другой части своего выступления посол упомянул о роли союза БРИКС в подрыве легитимности господства западных ценностей, и в этой связи он заявил: «БРИКС с присутствием могущественных стран мира занимает центральное место в качестве союза, формирующего принципиальное противодействие господству западной культуры, и это создает новые возможности и серьезные обязанности для деятелей и руководителей культурной сферы».

Джалали охарактеризовал Иран как страну с древней культурой и цивилизацией, а режим Исламской Республики - как основанный на культурных принципах. Он подчеркнул, что Иран подчеркивает важность развития культурных отношений между членами БРИКС и готов к сотрудничеству в решении культурных кризисов в мире, таких как ослабление естественного института семьи, несправедливость и несправедливость, несправедливые санкции в сфере культуры и искусства, на разных уровнях заинтересованных сторон - от правительственных чиновников до неправительственных организаций.