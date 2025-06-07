7 июн. 2025 г., 17:25
Новости ID: 85854732
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journalistShahram Moumeni Noukandeh

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Министры иностранных дел Ирана и Египта обсудили ситуацию в Газе

7 июн. 2025 г., 17:25
Новости ID: 85854732
Министры иностранных дел Ирана и Египта обсудили ситуацию в Газе

Тегеран, 7 июня, ИРНА — Сегодня в телефонном разговоре министр иностранных дел Египта Бадр Абдель Ати и министр иностранных дел Исламской Республики Иран Аббас Аракчи взаимно поздравили друг друга с благословенным праздником Курбан-байрам.

В ходе беседы главы внешнеполитических ведомств двух стран обменялись мнениями о развитии ситуации в регионе, уделив особое внимание положениям в Газе.

0 Persons
journalistShahram Moumeni Noukandeh

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