Министры иностранных дел Ирана и Египта обсудили ситуацию в Газе

Тегеран, 7 июня, ИРНА — Сегодня в телефонном разговоре министр иностранных дел Египта Бадр Абдель Ати и министр иностранных дел Исламской Республики Иран Аббас Аракчи взаимно поздравили друг друга с благословенным праздником Курбан-байрам.

В ходе беседы главы внешнеполитических ведомств двух стран обменялись мнениями о развитии ситуации в регионе, уделив особое внимание положениям в Газе.